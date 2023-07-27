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Рашисти всю ніч били по Дніпропетровщині: влада показала жахливі наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти всю ніч били по Дніпропетровщині: влада показала жахливі наслідки
Побиті два двоповерхові будинки
фото: Сергій Лисак/Facebook

Окупанти сім разів обстріляли Нікопольський район

Всю ніч 27 липня російська загарбницька армія гатила по Нікопольському району Дніпропетровщини, обстріляла район сім разів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Майже три десятки снарядів з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені освітній заклад, адмінбудівля, компанія зв'язку, пошта та церква. Побиті два двоповерхові будинки і господарська споруда. Понівечені лінії електропередач.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

«Яких ще руйнувань заподіяв ворог – з'ясовують рятувальники. Вони продовжують обстеження території. Люди не постраждали», – розповів Лисак.

Крім того, атакував ворог Дніпропетровщину і безпілотником. Захисники його збили. Приземлили, ймовірно, «Шахеда», додав Лисак.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога у Київській області тривала майже годину. Також небезпека фіксувалася в низці західних, північних, центральних та південних областей. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки дронів і ракет.

У Хмельницькій області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. 

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні.

Теги: росія окупанти війна Дніпропетровщина

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