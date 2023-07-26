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Удар «Кинджалами» по Хмельниччині: влада повідомила наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар «Кинджалами» по Хмельниччині: влада повідомила наслідки
Росія випустила по Хмельниччині чотири «Кинджали»
фото: nta.ua

У результаті ракетної атаки ніхто не постраждав

Росіяни вдарили по Хмельницькій області чотирма ракетами Х-47 «Кинджал» під час вечірньої масованої повітряної атаки на Україну.  Збройні сили України збили ворожі цілі, уламки впали у кількох населених пунктах регіону. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Telegram .

За його словами, 26 липня область опинилася під масованим ударом ворога.

«За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області», – доповів Тюрін.

Він додав, що уламки збитих ворожих ракет упали у населених пунктах Хмельницького району. Крім того, ракетні уламки впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді, унаслідок чого пошкоджено авто.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 26 липня у багатьох областях України лунала повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95.

Вибухи лунали у декільках областях України, зокрема на Хмельниччині. Повідомляється, що під час вечірньої ракетної атаки на Україну 26 липня росіяни намагалися атакувати аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині. 

За даними Повітряних сил, 26 липня під час масованої повітряної атаки на Україну ЗСУ знищили 36 ворожих ракет. 

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Теги: Хмельниччина російська ракета уламки ракет

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