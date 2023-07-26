Удар «Кинджалами» по Хмельниччині: влада повідомила наслідки

Росія випустила по Хмельниччині чотири «Кинджали»

У результаті ракетної атаки ніхто не постраждав

Росіяни вдарили по Хмельницькій області чотирма ракетами Х-47 «Кинджал» під час вечірньої масованої повітряної атаки на Україну. Збройні сили України збили ворожі цілі, уламки впали у кількох населених пунктах регіону. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Telegram .

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За його словами, 26 липня область опинилася під масованим ударом ворога.

«За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області», – доповів Тюрін.

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Він додав, що уламки збитих ворожих ракет упали у населених пунктах Хмельницького району. Крім того, ракетні уламки впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді, унаслідок чого пошкоджено авто.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, 26 липня у багатьох областях України лунала повітряна тривога. Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95.

Вибухи лунали у декільках областях України, зокрема на Хмельниччині. Повідомляється, що під час вечірньої ракетної атаки на Україну 26 липня росіяни намагалися атакувати аеродром Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

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За даними Повітряних сил, 26 липня під час масованої повітряної атаки на Україну ЗСУ знищили 36 ворожих ракет.