Окупанти вдарили по Зміїному фугасними авіабомбами

Росія демонструє силу у Чорному морі

Російські окупанти вдарили по острову Зміїний, що у Чорному морі, фугасними авіабомбами. Про це розповів речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук під час телемарафону.

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«Розуміємо, що це демонстрація певної сили, намагання показати перед тим самітом африканським, який стартує в РФ,що начебто РФ щось контролює в Чорному морі», – сказав він.

Братчук переконаний, що на лідерів Африки це не вплине і їх цікавитиме, як Україна зможе організувати «зерновий коридор».

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Нагадаємо, 17 липня Росія відмовилася від «зернової угоди». РФ офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що РФ може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна в Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну.

Лише за останні дев’ять днів в результаті російських атак на південь України пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.