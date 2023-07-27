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Окупанти вдарили по Зміїному фугасними авіабомбами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Зміїному фугасними авіабомбами
30 червня 2022 року ЗСУ звільнили окупований острів Зміїний
фото: Planet.com

Росія демонструє силу у Чорному морі

Російські окупанти вдарили по острову Зміїний, що у Чорному морі, фугасними авіабомбами. Про це розповів речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук під час телемарафону.

«Розуміємо, що це демонстрація певної сили, намагання показати перед тим самітом африканським, який стартує в РФ,що начебто РФ щось контролює в Чорному морі», – сказав він.

Братчук переконаний, що на лідерів Африки це не вплине і їх цікавитиме, як Україна зможе організувати «зерновий коридор».

Нагадаємо, 17 липня Росія відмовилася від «зернової угоди». РФ офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що РФ може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна в Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну.

Лише за останні дев’ять днів в результаті російських атак на південь України пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

Читайте також: Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
Теги: окупанти війна росія зерно

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