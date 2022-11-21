Рашисти з реактивної артилерії атакували Вовчанськ. Є поранені

Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню по житловому сектору

Російські окупанти сьогодні ввечері обстріляли із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) житловий сектор міста Вовчанськ у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні мешканці. Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору. Поранені двоє людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Обох постраждалих госпіталізували, вони отримали вибухові травми й осколкові поранення. Стан поранених медики оцінюють як середній.

Нагадаємо, 21 листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона. Внаслідок ворожої атаки є поранені та загиблі.

Додамо, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Веде повітряну розвідку. За поточну добу противник завдав один авіаційний, два ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.