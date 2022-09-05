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Рашисти з «Ураганів» обстріляли Криворізький район: постраждалі у тяжкому стані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти з «Ураганів» обстріляли Криворізький район: постраждалі у тяжкому стані
У місті понівечений газовід – сталася пожежа
фото з відкритих джерел

В Апостоловому загинула літня жінка

Унаслідок обстрілу російськими окупантами території Дніпропетровської області, поранено три особи. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Пообіді росіяни двічі скерували свої «Урагани» на Криворізький район. В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані. У місті понівечений газовід – сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали», – йдеться в повідомленні.

У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства.

Як повідомлялося, сьогодні вночі російські загарбники двічі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Нагадаємо, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках. 

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Теги: війна обстріл Дніпропетровщина

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