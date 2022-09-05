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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 5 вересня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 5 вересня
Наслідки рашистської атаки на Україну
ДСНС

Рашисти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Запоріжжі, Полтавщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Вночі – обстріли Білопільської, Миропільської, Юнаківської, Шалигинської громад. У Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач. Попередньо – без жертв. Минулу добу ворог обстрілював північні громади області: Шалигинську, Есманську, Зноб-Новгородську, Серединобудську. Зафіксовано майже 40 прильотів. У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено лінію електропередач.

Дніпропетровщина

Рашисти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Ніхто не постраждав. У Нікополі понівечені до 10 приватних будинків і одна багатоповерхівка. Також пошкоджені гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазини, кафе. Луганщина: за ніч окупантами проведені п'ять мінометних і шість артобстрілів наших позицій та прилеглих населених пунктів. Двічі ворог намагався прорвати оборону. Усі ворожі атаки відбиті.

Донеччина

Вночі і зранку – обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває. За минулу добу росіяни обстріляли Донецьке, Очеретине, Бахмут, Красногорівку, Сіверськ, Велику Новосілку, Авдіївку, Шевченко, Щербинівку, Слов’янськ, Хромове. Пошкоджено багатоповерхівку та 19 приватних житлових будинків. За добу по області троє загиблих, четверо поранених.

Харківщина

Увечері окупанти влучили ракетою С-300 по Новобаварському району Харкова. Постраждало троє людей. Снаряд впав в землю, є пошкодження житлового будинку. По області росіяни протягом доби завдавали артилерійських ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському, Чугуївському районах. Одна людина загинула, є постраждалі. Детальна інформація уточнюється.

Миколаївщина

Миколаїв вночі знову обстріляли. За попередніми даними, чотири ракетами типу С-300. Три з них влучили у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

У Баштанському районі під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Внаслідок обстрілів за минулу добу у с. Березнегувате виникла пожежа покинутого складського приміщення. Постраждалих немає. Також під ударами – території населених пунктів Любомирівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Сьогодні вночі, з 03:00 до 04:30, були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Протягом доби – вибухи, ворожа авіація, та запуски ракет. Ввечері більша частина Херсонщини була вчергове знеструмлена, знову зник російський зв’язок та Інтернет.

Триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.

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Теги: окупанти війна Україна

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