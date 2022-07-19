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    Події в Україні

    Полювання на коригувальників вогню по Миколаєву: як отримати $100

    Очільник Миколаївської ОВА закликав надавати інформацію про коригувальників ворожого вогню - Полювання на коригувальників вогню по Миколаєву: як отримати $100
    Очільник Миколаївської ОВА закликав надавати інформацію про коригувальників ворожого вогню
    фото з відкритих джерел

    За інформацію про коригувальників ворожого вогню жителі Миколаєва можуть отримали $100 винагороди

    Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім опублікував інструкцію, як повідомляти про коригувальників ворожого вогню та отримати винагороду. Інструкцію оприлюднено в Telegram-каналі Кіма.

    «Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових РФ та допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку – [email protected]», – написав посадовець.

    У листі необхідно зазначити:

    • прізвище, ім’я та по батькові особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу);
    • детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ;
    • прізвище, ім’я та по батькові заявника, контактний номер телефону для подальшого зв'язку та уточнення обставин.

    «Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі $100», – зазначив Кім.

    Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв винагороду у $100 за допомогу у викритті коригувальників російського вогню.

    17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

    Додамо, що 7 липня Служба безпеки України повідомила про затримання жителя Миколаєва, який крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах. Надані зловмисником дані були використані РФ щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Полювання на коригувальників вогню по Миколаєву: як отримати $100