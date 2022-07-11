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    Події в Україні

    Стало відомо, скільки ракет РФ випустила по Харкову

    Під обстрілами опинилися житлові квартали - Стало відомо, скільки ракет РФ випустила по Харкову
    Під обстрілами опинилися житлові квартали
    фото ілюстративне

    Зафіксовано 10 ракет

    Сьогодні під час обстрілу Харкова, Росія випустила по місту 10 ракет з ракетних систем залпового вогню «Смерч». Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «О 10:20 по місту завдано ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використали ракетних систем залпового вогню «Смерч», зафіксовано 10 ракет», – йдеться в повідомленні.

    Під обстрілами опинилися житлові квартали.

    Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили з реактивних системами залпового вогню по Харкову. Відомо про 28 постраждалих, серед яких дитина 16 років, та трьох загиблих.

    Крім цього, сьогодні окупанти атакували ракетами Одещину.

    До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Стало відомо, скільки ракет РФ випустила по Харкову