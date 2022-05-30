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  4. Рашисти знову обстріляли Миколаїв: що відомо на цю годину (фото)
рус
    Події в Україні

    Рашисти знову обстріляли Миколаїв: що відомо на цю годину (фото)

    Пошкоджений будинок у Миколаєві, 30 травня 2022 року - Рашисти знову обстріляли Миколаїв: що відомо на цю годину (фото)

    Пошкоджений будинок у Миколаєві, 30 травня 2022 року

    фото: Telegram / Олександр Сєнкевич

    У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу

    Російські війська зранку 30 травня обстріляли Миколаїв. Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, в одному районі міста пошкоджено 21 приватний будинок.

    Переважно у будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також є ушкодження зовнішніх стін.

    Станом на 14:00 відомо про одного пораненого.

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    Рашисти знову обстріляли Миколаїв: що відомо на цю годину (фото)
    Рашисти знову обстріляли Миколаїв: що відомо на цю годину (фото)
    Рашисти знову обстріляли Миколаїв: що відомо на цю годину (фото)

    Наразі в місті оголошена загроза артилерійського обстрілу. Мер закликає жителів Миколаєва бути обережними.

    Наразі Миколаїв та більшість території області перебувають під контролем України. Росіяни регулярно обстрілюють Миколаївщину. Наприклад, зранку 29 травня окупанти обстріляли Миколаїв. Тоді загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень. А у ніч проти 30 травня обстріляли Новий Буг: пошкодили магазин, аптеку та житлові будинки. Постраждали двоє людей.

    Як напередодні заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий.

    Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти знову обстріляли Миколаїв: що відомо на цю годину (фото)