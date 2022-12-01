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Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
Росія мала забезпечити анексію України до серпня 2022 року
фото з відкритих джерел

Росія планувала, що швидкість атаки та кампанія дезінформації дозволять швидко захопити столицю України

Москва планувала, що активна фаза повномасштабного вторгнення РФ до України триватиме 10 днів. Після цього Росія хотіла окупувати країну, щоб організувати анексію українських територій до серпня. Про це повідомляється у доповіді британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), який підготували військові експерти Джек Уотлінг та Нік Рейнолдс, а також колишній голова РНБО України Олександр Данилюк та екскомандувач Десантно-штурмовими військами України Михайло Забродський.

«Росія планувала вторгнутися в Україну протягом 10 днів, а потім окупувати країну, щоб забезпечити анексію до серпня 2022 року», – йдеться у доповіді.

На думку експертів, Росія планувала, що швидкість атаки та кампанія дезінформації дозволять швидко захопити столицю України. Зазначається, що російський план значною мірою вдався, і війська РФ досягли переваги у співвідношенні сил 12:1 на північ від Києва.

«Проте та оперативна безпека, яка забезпечила успішну дезінформацію, також призвела до того, що російські сили виявилися непідготовленими на тактичному рівні для ефективного виконання плану», – додали експерти.

Зазначається, що тактична компетентність російських військових виявилася значно нижчою за очікування багатьох спостерігачів, що базуються в Україні та Росії та за їхніми межами.

При цьому, на думку експертів, російські системи озброєння виявилися значною мірою ефективними, і підрозділи РФ з вищим рівнем досвіду мають значний військовий потенціал, але не змогли його реалізувати.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 880 рашистів.

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Теги: окупація Україна війна росія

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