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Рашистські агенти намагалися створити на півдні центр пропаганди (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашистські агенти намагалися створити на півдні центр пропаганди (фото, відео)
СБУ шукає інших осіб, причетних до злочину
фото: пресслужба СБУ

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували російську агентуру, яка займалась підготовкою до запуску мобільного центру інформаційних диверсій на півдні України. Про це повідомляє пресслужб СБУ.

Основним завданням цунтру було масове поширення на території регіону кремлівської пропаганди через спеціально створені Телеграм-канали, додатки онлайн-телебачення і радіомовлення.

Насамперед ці ресурси мали використовуватися для виправдовування агресії РФ та поширення дезінформації про ситуацію на фронті.

Встановлено, що ворожий проєкт мав діяти під виглядом так званого «медіа-центру «Таврія» та охоплювати аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму.

У подальшому ворог планував розширити деструктивний контент і на Кіровоградщину.

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За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які потрапили у поле зору спецслужб РФ через публічну підтримку агресії проти України.

Один із ворожих агентів на початку вторгнення передавав своєму російському «куратору» інформацію про дислокацію Сил оборони України у Києві. Для комунікації застосовував закриті канали електронного зв’язку.

Згодом зловмисник отримав нове завдання – розробити план створення прокремлівського медіа-центру для розхитування внутрішньополітичної обстановки в нашій державі.

До злочинної діяльності він залучив свого спільника, який сформував концепцію та алгоритм реалізації проєкту «Таврія».

За його задумом, головний «офіс» і технологічне обладнання медіа-центру мали знаходитись на тимчасово окупованих територіях Криму або Херсону. Там пропагандисти та інтернет-агітатори рф планували створювати та «розганяти» деструктивний контент на користь країни-агресора.

Згодом такі підпільні осередки мали створити мережу по інших регіонах для вчинення інформдиверсій. Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також СБУ шукає інших осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо,Служба безпеки України на Херсонщині нейтралізувала російського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту.

Теги: росія окупанти СБУ війна

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