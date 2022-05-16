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    Події в Україні

    Рашистські загарбники зазнали втрат на Донбасі: знищено літак та багато техніки

    Вояки завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці - Рашистські загарбники зазнали втрат на Донбасі: знищено літак та багато техніки
    Вояки завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці
    фото з відкритих джерел

    Українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога

    Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

    Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

    Окупанти обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян, серед них одна дитина.

    Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. Ще на 3 локаціях тривають бої.

    Вояки завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

    За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 1 зенітний ракетний комплекс «Тор»;
    • 5 танків;
    • 6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ);
    • 12 одиниць бойової броньованої техніки;
    • 1 ворожий автомобіль.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак (Су-25) та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, 16 травня російські війська продовжують ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ українських військ на північ від Харкова та запобігти їх виходу на Державний кордон України. Противник веде підготовку до наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі міста Ізюм. Сили оборони знищили два ворожих склади з боєприпасами.

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    Теги: росія окупанти війна літак автомобіль Україна готель кордон табір окупація #stoprussia
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    Рашистські загарбники зазнали втрат на Донбасі: знищено літак та багато техніки