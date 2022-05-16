До зустрічі з главою нашої держави долучилися представники близько півсотні університетів

Президент Володимир Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США. Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.

До зустрічі з главою нашої держави долучилися представники близько півсотні університетів. Серед них – Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University і Brown University.

Зеленський поспілкувався з американськими студентами на тему свободи, вільного вибору людини в контексті війни Росії проти України.

«Наша країна більше ніколи не буде жертвою. Не буде спостерігачем за життям, в тому числі – своїм життям. Ми можемо, хочемо і будемо суб'єктами в житті. Такий вибір ми зробили. Такий мій вибір і вибір абсолютної більшості громадян України», – наголосив президент.

За інформацією Офісу Президента, пряму трансляцію в кампусах дивилося близько 5,5 тис. студентів.

До слова, президент Володимир Зеленський 16 травня провів переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, в якій закликав пришвидшити надання фінансової допомоги Україні.