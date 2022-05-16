Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США
До зустрічі з главою нашої держави долучилися представники близько півсотні університетів
Президент Володимир Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США. Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.
До зустрічі з главою нашої держави долучилися представники близько півсотні університетів. Серед них – Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University і Brown University.
Зеленський поспілкувався з американськими студентами на тему свободи, вільного вибору людини в контексті війни Росії проти України.
«Наша країна більше ніколи не буде жертвою. Не буде спостерігачем за життям, в тому числі – своїм життям. Ми можемо, хочемо і будемо суб'єктами в житті. Такий вибір ми зробили. Такий мій вибір і вибір абсолютної більшості громадян України», – наголосив президент.
За інформацією Офісу Президента, пряму трансляцію в кампусах дивилося близько 5,5 тис. студентів.
До слова, президент Володимир Зеленський 16 травня провів переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, в якій закликав пришвидшити надання фінансової допомоги Україні.