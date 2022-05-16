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    Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США

    Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США<br /><br /> - Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США
    Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США

    фото: Офіс президента

    До зустрічі з главою нашої держави долучилися представники близько півсотні університетів

    Президент Володимир Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США. Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.

    До зустрічі з главою нашої держави долучилися представники близько півсотні університетів. Серед них – Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University і Brown University.

    Зеленський поспілкувався з американськими студентами на тему свободи, вільного вибору людини в контексті війни Росії проти України.

    «Наша країна більше ніколи не буде жертвою. Не буде спостерігачем за життям, в тому числі – своїм життям. Ми можемо, хочемо і будемо суб'єктами в житті. Такий вибір ми зробили. Такий мій вибір і вибір абсолютної більшості громадян України», – наголосив президент.

    За інформацією Офісу Президента, пряму трансляцію в кампусах дивилося близько 5,5 тис. студентів.

    До слова, президент Володимир Зеленський 16 травня провів переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, в якій закликав пришвидшити надання фінансової допомоги Україні.

    Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський звернувся до студентів провідних вишів США