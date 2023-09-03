Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 від дронів чудернацьким способом
Літаки стратегічної авіації Ту-95 атакують українські міста крилатими ракетами Х-101
На військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області окупанти вигадали новий спосіб, щоб захистити бомбардувальники Ту-95 від атак дронів – їх обкладають покришками для автівок. Про це інформує OSINT-проєкт Tatarigami_UA.
«Росіяни в черговий раз продемонстрували безпрецедентні інновації. Ви дивитеся на супутниковий знімок стратегічного бомбардувальника Ту-95, покритого автомобільними шинами», – ідеться у повідомленні.
Росіяни переконані, що автомобільні шини можуть захистити Ту-95 від ударів безпілотників.
«Здається, це не поодинокий випадок. На цих супутникових знімках здається, що росіяни все ще встановлюють шини на бомбардувальник – свіжу, бюджетну версію ERA (explosive reactive armour, вибуховий динамічний захист, – ред.), яка замінює російські військово-повітряні сили?» – ідеться в дописі.
Як відомо, літаки стратегічної авіації Ту-95 атакують українські міста крилатими ракетами Х-101.
Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.
Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.
За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.
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