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Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 від дронів чудернацьким способом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 від дронів чудернацьким способом
Росіяни переконані, що автомобільні шини можуть захистити Ту-95 від ударів безпілотників
фото: Tatarigami_UA

Літаки стратегічної авіації Ту-95 атакують українські міста крилатими ракетами Х-101

На військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області окупанти вигадали новий спосіб, щоб захистити бомбардувальники Ту-95 від атак дронів – їх обкладають покришками для автівок. Про це інформує OSINT-проєкт Tatarigami_UA.

«Росіяни в черговий раз продемонстрували безпрецедентні інновації. Ви дивитеся на супутниковий знімок стратегічного бомбардувальника Ту-95, покритого автомобільними шинами», – ідеться у повідомленні.

Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 від дронів чудернацьким способом фото 1

Росіяни переконані, що автомобільні шини можуть захистити Ту-95 від ударів безпілотників.

«Здається, це не поодинокий випадок. На цих супутникових знімках здається, що росіяни все ще встановлюють шини на бомбардувальник – свіжу, бюджетну версію ERA (explosive reactive armour, вибуховий динамічний захист, – ред.), яка замінює російські військово-повітряні сили?» – ідеться в дописі.

Як відомо, літаки стратегічної авіації Ту-95 атакують українські міста крилатими ракетами Х-101.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Теги: окупанти росіяни

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