Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Резніков анонсував новий «сюрприз» для російських кораблів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков анонсував новий «сюрприз» для російських кораблів
Удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня
фото ілюстративне

Глава Міноборони: «Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити історію»

Через майже рік після знищення російського крейсера «Москва» Україна все ще не може розповісти усіх деталей операції, бо росіяни ще не про все знають, і для їхнього флоту готуються нові «сюрпризи». Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков на спільному брифінгу з виконувачем обов'язків міністра оборони Данії Троелсом Лундом Поульсеном.

«Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з командувачем українським флотом Неїжпапою – завдяки його зусиллям і його команди це відбулося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити. Деякі є нюанси, які досі не відомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий «сюрприз» на морі, чергову «бавовну», пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію», – сказав Резніков.

Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня. Водночас у міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

У командуванні ЧФ РФ зразу почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

Теги: Олексій Резніков флот росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков повідомив, що пріоритети української делегації незмінні, насамперед це системи протиповітряної оборони
Резніков розповів, як проходитиме 11 «Рамштайн»
5 квiтня, 18:06
Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни
Контрнаступ ЗСУ буде на кількох напрямках. Резніков назвав терміни
29 березня, 15:22
Міністр оборони Олексій Резніков
Контрнаступ ЗСУ: Резніков розповів про найбільш небезпечний напрямок
5 квiтня, 12:42

Події в Україні

Резніков анонсував новий «сюрприз» для російських кораблів
Резніков анонсував новий «сюрприз» для російських кораблів
Ворог облаштовує фортифікаційні споруди на окупованих територіях. «Південь» відреагував
Ворог облаштовує фортифікаційні споруди на окупованих територіях. «Південь» відреагував
Херсонщина: окупанти атакували човен із цивільними, є поранені
Херсонщина: окупанти атакували човен із цивільними, є поранені
З полону повернулися 100 захисників, Рада поновила доплати військовим. Головне за 10 квітня
З полону повернулися 100 захисників, Рада поновила доплати військовим. Головне за 10 квітня
Данія передасть Україні 100 танків Leopard
Данія передасть Україні 100 танків Leopard
Росія на найвищому рівні визнала УПЦ МП своєю
Росія на найвищому рівні визнала УПЦ МП своєю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
31K
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
20K
Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)
12K
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
9301
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7754
Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим

Новини

На тимчасово окупованій території Донеччини помічено рух військової колони РФ (фото, відео)
Сьогодні, 22:18
Урожай-2023. Міністр Сольський назвав головну проблему аграріїв
Сьогодні, 18:49
Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ
Сьогодні, 14:05
Президент нагородив редактора «Главкома» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Сьогодні, 11:40
Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту