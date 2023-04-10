Резніков анонсував новий «сюрприз» для російських кораблів

Глава Міноборони: «Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити історію»

Через майже рік після знищення російського крейсера «Москва» Україна все ще не може розповісти усіх деталей операції, бо росіяни ще не про все знають, і для їхнього флоту готуються нові «сюрпризи». Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков на спільному брифінгу з виконувачем обов'язків міністра оборони Данії Троелсом Лундом Поульсеном.

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«Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з командувачем українським флотом Неїжпапою – завдяки його зусиллям і його команди це відбулося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити. Деякі є нюанси, які досі не відомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий «сюрприз» на морі, чергову «бавовну», пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію», – сказав Резніков.

Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня. Водночас у міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

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У командуванні ЧФ РФ зразу почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».