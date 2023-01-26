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Резніков показав українську артсистему «Богдана», яку успішно випробували в бою

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Резніков показав українську артсистему «Богдана», яку успішно випробували в бою
Олексій Резніков сидить в самохідній артустановці «Богдана» українського виробництва
фото: Facebook / Резніков Олексій

Міністр оборони: «Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони»

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фотографію самохідної артилерійської установки «Богдана» калібру 155 мм українського виробництва. Про це він розповів у Facebook.

Очільник оборонного відомства наголосив, що танки західного виробництва на фронті підтримуватиме українська артилерія.

«Міноборони не афішувало це, але весь минулий рік ми не припиняли закупівлі військової техніки у вітчизняних виробників. Там, де було можливо, у межах компетенції сприяли розгортанню у нових локаціях та збільшенню потужностей», – написав міністр.

Резніков оприлюднив фото, на якому він сидить за кермом української САУ «Богдана» калібру 155-мм. За його словами, одна така артсистема вже успішно пройшла випробування на полі бою.

Техніка українського виробництва вже побувала на лінії фронту
Техніка українського виробництва вже побувала на лінії фронту
фото: Facebook / Резніков Олексій

«Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська – у всіх розуміннях цього слова – артилерія», – наголосив Резніков.

Він також заявив, що Україна має бути «максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо». Він повідомив, що Міноборони нарощуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників.

«Невдовзі представимо перші результати нашого руху щодо безпілотних літальних апаратів», – додав міністр.

Резніков розповів, що минулого року, коли значний обсяг ресурсів спрямовувався на імпорт необхідного для оборони, Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам. За словами міністра, це стосується усіх компонентів – від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА до важкої зброї і боєприпасів.

До слова, українська армія отримає більше зброї та амуніції й від партнерів. «Рамштайн-8»: Резніков потішив результатами засідання.

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Теги: військова техніка Олексій Резніков

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