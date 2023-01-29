Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Резніков оцінив ситуацію на Сході

Надія Карбунар
glavcom.ua
Резніков оцінив ситуацію на Сході
Глава Міноборони покладає надії на нові два тижні переговорів з партнерами щодо винищувачів для України
фото: The Associated Press

Міністр оборони озвучив «список побажань» щодо озброєння, яке необхідно Україні

На сході України тривають запеклі бої, ситуація залишається складною. Проте українські сили контролюють обстановку на полі бою. Про це міністр оборони Олексій Резніковсказав в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

Глава Міноборони, посилаючись на українське військове командування, назвав ситуацію на сході «складною, але контрольованою».

При цьому міністр озвучив «список побажань» щодо озброєння, яке необхідне Україні. Серед бажаного: винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети. При цьому Резніков наголосив, що вони потрібні не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів.

Глава Міноборони додав, що покладає надії на нові два тижні переговорів з партнерами щодо винищувачів для України. Він сподівається на позитивне рішення, як раніше було з засобами ППО та далекобійною артилерією.

«Для мене все, що неможливо сьогодні, (буде, – ред.) можливим завтра», – сказав Резніков.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч із генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем.

Нагадаємо, 25 січня, президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Читайте також:

Теги: міністр Міноборони президент Пентагон Олексій Резніков озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону
Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону
Вчора, 01:00
Олексій Резніков сидить в самохідній артустановці «Богдана» українського виробництва
Резніков показав українську артсистему «Богдана», яку успішно випробували в бою
26 сiчня, 20:53
В’ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
24 сiчня, 09:55

Події в Україні

Масований обстріл Херсона: прокуратура повідомила подробиці
Масований обстріл Херсона: прокуратура повідомила подробиці
Резніков оцінив ситуацію на Сході
Резніков оцінив ситуацію на Сході
Екскомандир полку «Азов» розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні боїв
Екскомандир полку «Азов» розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні боїв
Херсон зазнав масованої атаки, є загиблі і поранені
Херсон зазнав масованої атаки, є загиблі і поранені
Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні, поранено медсестру
Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні, поранено медсестру
Важка доба на Донеччині та Харківщина під обстрілами: яка ситуація в регіонах
Важка доба на Донеччині та Харківщина під обстрілами: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9055
Армія окупантів виставить проти танків Leopard своїх роботів (фото)
8637
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)
5234
Київ може затопити. Синоптики прокоментували повідомлення
4623
Моторошна ДТП на трасі Київ-Полтава: маршрутка влетіла у фуру

Новини

Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту