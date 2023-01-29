Резніков оцінив ситуацію на Сході

Глава Міноборони покладає надії на нові два тижні переговорів з партнерами щодо винищувачів для України

Міністр оборони озвучив «список побажань» щодо озброєння, яке необхідно Україні

На сході України тривають запеклі бої, ситуація залишається складною. Проте українські сили контролюють обстановку на полі бою. Про це міністр оборони Олексій Резніковсказав в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

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Глава Міноборони, посилаючись на українське військове командування, назвав ситуацію на сході «складною, але контрольованою».

При цьому міністр озвучив «список побажань» щодо озброєння, яке необхідне Україні. Серед бажаного: винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети. При цьому Резніков наголосив, що вони потрібні не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів.

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Глава Міноборони додав, що покладає надії на нові два тижні переговорів з партнерами щодо винищувачів для України. Він сподівається на позитивне рішення, як раніше було з засобами ППО та далекобійною артилерією.

«Для мене все, що неможливо сьогодні, (буде, – ред.) можливим завтра», – сказав Резніков.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч із генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем.

Нагадаємо, 25 січня, президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.