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США звинуватили РФ у порушенні Договору про скорочення ядерних озброєнь: Росія відреагувала

glavcom.ua
США звинуватили РФ у порушенні Договору про скорочення ядерних озброєнь: Росія відреагувала
Блокування інспекцій з боку Росії є порушенням Договору про стратегічні наступальні озброєння
фото:www.varta1.com.ua

Відмова дозволити представникам США проводити інспекції на місцях дислокації ядерних озброєнь вважається порушенням Договору про скорочення ядерних озброєнь

У доповіді Держдепартаменту США представникам Конгресу США йдеться, що блокування інспекцій з боку Росії є порушенням Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

На думку Держдепу, відмова дозволити американським представникам проводити інспекції на місцях дислокації ядерних озброєнь є порушенням договору. «[Однак] у цій ситуації все одно є можливість почати повторно дотримуватися договору, і ми, як і раніше, високо цінуємо його значущість», – заявив газеті один із високопосадовців американського відомства.

Раніше заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков прокоментував відмову та назвав дивними вимоги Вашингтона до Москви відновити інспекції з ДСНО після спроб Києва вдарити по російських об'єктах дальньої авіації. «Погодьтеся, що дуже дивно, якщо не сказати жорсткіше, вимагати від нас, наприклад, відновлення інспекційної діяльності на російських об'єктах стратегічних наступальних сил в умовах, коли київський режим здійснив спроби вдарити по об'єктах нашої дальньої авіації, причому за безпосереднього військово-технічної та розвідувально-інформаційної участі США», – заявив він.

Нагадаємо, у Росії  уже назвали можливий сценарій використання ядерної зброї.  Будь-яке зіткнення Росії та НАТО може на 100% перерости у ядерну фазу. Таку думку під час ток-шоу «Соловьёв Live» висловив професор Вищої школи економіки, генерал-лейтенант у відставці Євген Бужинський.

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Теги: Японія війна озброєння США росія ядерна зброя

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