Навіщо Україні французькі радари для ППО: роз’яснення Повітряних сил

Радари виявляють ворожі об’єкти за 250 кілометрів

Франція передасть Україні радари протиповітряної оборони GM 200. Речника Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону роз’яснив навіщо вони ЗСУ.

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Ігнат зазначив, що дані радари мають певний діапазон та радіус виявлення ворожих об'єктів – приблизно 250 кілометрів. Це допоможе українським військовим швидше виявляти повітряні ворожі цілі та своєчасно сповіщати ППО.

«Радіо-технічні війська – це очі Повітряних сил. Тому будь-яке підсилення західними радарами допоможе нам краще бачити повітряні сили та краще їх виявляти, не лише на нашій, але й на ворожій території», – сказав речник.

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Раніше повідомлялося, що у Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України розпочала збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

Крім того, Україна отримає чергову партію самохідних артилерійських установок Caesar від Франції.