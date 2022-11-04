Резніков розповів, які системи ППО Україна отримає найближчим часом

Україна очікує від партнерів системи Hawk, Nasams, Crotale

Найближчим часом Україна отримає від партнерів системи протиповітряної оборони Hawk, Nasams, Crotale, а також системи боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами та БПЛА, які необхідні Україні для розвідки та наведення артилерії. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу.

«Після мого візиту до Брюсселя, де відбувалося засідання у форматі «Рамштайн» за ініціативи США, а потім був міністеріум країн НАТО, всі почули від мене про те, що у нас пріоритетом номер один є протиповітряна, протиракетна оборона. Це наші партнери дуже добре зрозуміли. Сьогодні вони теж налаштовані насамперед на посилення саме захисту нашого неба. Це і нові системи Hawk 23. Ви знаєте, що німецькі IRIS почали працювати. Nasams вже в дорозі з відповідно підготовленими нашими екіпажами. Також ми отримуємо систему Crotale від французьких партнерів», – сказав Резніков.

Міністр зазначив, що наразі Україна доопрацьовує також «деякі інші системи від інших країн-партнерів». Крім того, триватиме допомога щодо постачання Україні боєприпасів, які необхідні для артилерії, систем залпового вогню.

«Наші партнери налаштовані не лише на короткострокову допомогу, і навіть не лише на середньострокову. На довгострокові розуміння перспектива у них теж є. Тому ми обговорюємо сьогодні все: хаби з ремонту та відновлення, створення нових майданчиків, розвиток та замовлення у їхніх виробників тієї зброї, яка потрібна Україні з розрахунку не на один місяць, не на два, не на три», – додав урядовець.

Нагадаємо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.