РФ атакувала кілька підприємств енергетичного сектору на Полтавщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

Наслідки нічної атаки на Кременчук
фото: Віталій Малецький

Пошкоджено технічне обладнання

У ніч проти 7 грудня російська терористична армія здійснила масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання.

Також уламки російського безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

Голова Полтавської ОВА додав: «Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу».

Нагадаємо, Кременчук на Полтавщині цієї ночі став мішенню для масованого комбінованого удару по об'єктах інфраструктури. У деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Міські служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити роботу критичних систем.

Теги: Кременчук Полтавщина війна енергетика



