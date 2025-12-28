Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена

Через влучання в об'єкти енергопостачання частина Херсона залишилася без електрики

У неділю, 28 грудня, російські війська здійснили масовану атаку на Херсон, використовуючи реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише «Главком».

За словами очільника МВА, ворожим вогнем були накриті житлові квартали міста та об'єкти критичної інфраструктури.

Через влучання в об'єкти енергопостачання частина Херсона залишилася без електрики. Інформація щодо поранених наразі уточнюється.

Енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялося, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, через ворожий удар, який стався близько 12:00, загинув 47-річний працівник ринку. За попередніми даними, ще двоє людей отримали поранення, дані про їхній стан уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня окупанти атакували Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Як відомо, росіяни вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

До слова, протягом вечора 24 грудня Харків та область знову стали мішенню для ворожих ударів. Наслідки повідомляє місцева влада та Харківська обласна прокуратура.

У Слобідському районі Харкова зафіксовано два удари безпілотниками, попередньо типу «Молнія». Перше влучання сталося поблизу житлових будинків, внаслідок чого було пошкоджено автомобілі, гараж, а також вибито вікна у квартирах. Друге влучання сталося на території об'єкта критичної інфраструктури.