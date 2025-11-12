Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
фото з відкритих джерел

Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн зимової допомоги. Рішення ухвалено з огляду на інтенсивні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль перед зустріччю міністрів країн G7 у Канаді, пише «Главком».

«Ми допомагаємо зберегти тепло й світло в домівках і гарантувати, що росія не досягне своєї мети – морально зламати тих, хто захищає свою Батьківщину, своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газові та опалювальні системи», – зазначив Вадефуль.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини планує збільшити військову та фінансову підтримку України на три мільярди євро наступного року. 

Берлін готує поправки до бюджету на 2026 рік, щоб виділити додаткові €3 млрд на підтримку України.

До слова, міністри фінансів країн Європейського Союзу зберуться у Брюсселі в четвер, 13 листопада, щоб обговорити шляхи довгострокової фінансової підтримки України. Це відбувається після того, як 23 жовтня лідери блоку взяли на себе зобов'язання покрити фінансові потреби Києва на 2026-2027 роки і доручили Єврокомісії розробити відповідні механізми. 

Теги: енергетика Німеччина фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Сергія Сухомлина, виконання робіт з облаштування захисту на підстанціях 330 кВ і 750 кВ складає 95-98%
Два десятки шахедів за один день по одній підстанції. Голова Держагентства відновлення розказав, як ворог міняє тактику
16 жовтня, 17:21
Російські КАБи отримали реактивні двигуни
Військовий експерт розповів, як зупинити реактивні КАБи
20 жовтня, 14:36
Енергетики підключили критичну інфраструктуру до резервних ліній
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
22 жовтня, 08:42
Мінфін дає банкам стимул більше кредитувати бізнес
Мінфін підштовхує банки давати більше кредитів бізнесу
24 жовтня, 14:10
У одній із стрічок, що має виготовити канал «1+1», покажуть анексію Криму
Держава замовила патріотичне кіно про війну в олігархів Пінчука і Коломойського
2 листопада, 14:17
Німеччина готує кроки для припинення імпорту сталі з Росії
Німеччина хоче припинити імпорт російської сталі
3 листопада, 13:09
Reuters: ЄС обговорить варіанти для фінансування України
Reuters: ЄС обговорить варіанти для фінансування України
10 листопада, 23:13
Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
3 листопада, 22:32
План убити Меркель і Шольца зірвали в Німеччині
У Німеччині заарештовано праворадикала, який планував убити Меркель і Шольца
Вчора, 18:09

Політика

Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
Кремль прагне підкорити Україну в три етапи: версія Foreign Affairs
Кремль прагне підкорити Україну в три етапи: версія Foreign Affairs
Президент Колумбії наказав припинити обмін розвідданими зі США
Президент Колумбії наказав припинити обмін розвідданими зі США
Рубіо прибув у Канаду на саміт міністрів G7
Рубіо прибув у Канаду на саміт міністрів G7
Росія відповіла на санкції Японії забороною на в'їзд для 30 громадян
Росія відповіла на санкції Японії забороною на в'їзд для 30 громадян
Президент Сербії: війна між Європою та Росією стає все більш очевидною
Президент Сербії: війна між Європою та Росією стає все більш очевидною

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua