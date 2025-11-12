Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою

Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн зимової допомоги. Рішення ухвалено з огляду на інтенсивні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль перед зустріччю міністрів країн G7 у Канаді, пише «Главком».

«Ми допомагаємо зберегти тепло й світло в домівках і гарантувати, що росія не досягне своєї мети – морально зламати тих, хто захищає свою Батьківщину, своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газові та опалювальні системи», – зазначив Вадефуль.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини планує збільшити військову та фінансову підтримку України на три мільярди євро наступного року.

Берлін готує поправки до бюджету на 2026 рік, щоб виділити додаткові €3 млрд на підтримку України.

До слова, міністри фінансів країн Європейського Союзу зберуться у Брюсселі в четвер, 13 листопада, щоб обговорити шляхи довгострокової фінансової підтримки України. Це відбувається після того, як 23 жовтня лідери блоку взяли на себе зобов'язання покрити фінансові потреби Києва на 2026-2027 роки і доручили Єврокомісії розробити відповідні механізми.