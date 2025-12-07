З'явилися перші подробиці масованої атаки РФ на Кременчук

Наразі у деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом

Кременчук на Полтавщині цієї ночі став мішенню для масованого комбінованого удару по об'єктах інфраструктури. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, пише «Главком».

Мер зазначив, що офіційну та підтверджену інформацію щодо наслідків атаки буде оприлюднено обласною військовою адміністрацією після завершення оцінки ситуації.

Наразі у деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Міські служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити роботу критичних систем.

Міський голова звернувся до мешканців з проханням залишатися в безпечних місцях та дотримуватися правил безпеки. Також він закликав не публікувати фото чи відео наслідків ударів, наголошуючи на важливості збереження спільної безпеки.

«Тримаємося разом. Місто працює. Ми все відновимо», – додав міський голова Кременчука.

Варто зазначити, що, за даними моніторингових каналів, окупанти вдарили по місту ракетами різних типів та безпілотниками. Під ударом окупантів була залізнична та енергетична інфраструктура. Також повідомляється, що на місцях влучань виникли масштабні пожежі.

