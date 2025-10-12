Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні
фото з відкритих джерел

Зеленський говорив із Емманюелем Макроно про першочергові потреби України

Франція засуджує російські удари по інфраструктурі України і працює з партнерами над відновленням життєво важливих послуг. Як інформує «Главком», про це заявив президент Емманюель Макрон після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«У той час, як угода, досягнута щодо Гази, дає проблиск надії на мир на Близькому Сході, війна в Україні також має закінчитися. Якщо Росія продовжуватиме своє вперте розпалювання війни і відмовлятиметься сісти за стіл переговорів, їй доведеться за це заплатити. Франція засуджує російські удари по критично важливій інфраструктурі України, які фактично спрямовані проти цивільного населення напередодні зими. Разом із нашими партнерами ми вивчаємо необхідні можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг. Франція як ніколи підтримує Україну, повністю залучена до роботи в рамках Коаліції охочих», – написав Макрон у соцмережі X.

Раніше сьогодні президент Зеленський повідомив, що говорив із Емманюелем Макроном про першочергові потреби України, насамперед у системах і ракетах протиповітряної оборони (ППО). Зеленський також підкреслив, що зараз Росія намагається скористатися тим, що увага всього світу зараз зосереджена на подіях на Близькому Сході і її удари по Україні стали «стали більш підлими».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує та посилює повітряний терор українських міст, використовуючи момент, коли увага світової спільноти зосереджена на Близькому Сході. Зокрема окупанти за минулий тиждень застосували понад понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці», – наголосив президент.

Президент підкреслив аморальність російських злочинів.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Франція Володимир Зеленський президент населення Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
Вчора, 09:00
Віталій Кім: «Війна завершиться в діапазоні від двох місяців до року»
Віталій Кім: Я прямо закликаю військових не йти в політику інтерв’ю
6 жовтня, 09:30
Російські війська завдали чергових авіаційних ударів по Краснопільській громаді
Атака на Сумщину: восьмеро поранених, серед них восьмирічна дитина
4 жовтня, 09:45
Чергова спроба Путіна, на свій манер переграти Карибську кризу
Карибська криза 2.0. Яку гру веде Путін
28 вересня, 11:05
Ситуація на фронті 24 вересня
Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу
24 вересня, 22:55
Президент заявив, що зупинити Путіна зараз дешевше
Промова Зеленського на Генасамблеї ООН: головні тези
24 вересня, 16:58
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року
21 вересня, 08:43
Уночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні з початку вересня
16 вересня, 09:58
Росія вкотре порушує всі норми міжнародного права
Росіяни змушують студентів працювати на військових заводах
14 вересня, 04:29

Політика

Путін у Таджикистані прогулювався серед гір овочів і фруктів та жартував про голод
Путін у Таджикистані прогулювався серед гір овочів і фруктів та жартував про голод
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, і звинуватив у цьому Зеленського
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, і звинуватив у цьому Зеленського
Кремль занепокоєний темою Tomahawk для України
Кремль занепокоєний темою Tomahawk для України
ISW: Росія готується до війни з НАТО
ISW: Росія готується до війни з НАТО
Трамп онуці: «Я завершив сім війн і сподіваюся переконати Путіна»
Трамп онуці: «Я завершив сім війн і сподіваюся переконати Путіна»

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua