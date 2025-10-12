«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль

За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні

Зеленський говорив із Емманюелем Макроно про першочергові потреби України

Франція засуджує російські удари по інфраструктурі України і працює з партнерами над відновленням життєво важливих послуг. Як інформує «Главком», про це заявив президент Емманюель Макрон після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«У той час, як угода, досягнута щодо Гази, дає проблиск надії на мир на Близькому Сході, війна в Україні також має закінчитися. Якщо Росія продовжуватиме своє вперте розпалювання війни і відмовлятиметься сісти за стіл переговорів, їй доведеться за це заплатити. Франція засуджує російські удари по критично важливій інфраструктурі України, які фактично спрямовані проти цивільного населення напередодні зими. Разом із нашими партнерами ми вивчаємо необхідні можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг. Франція як ніколи підтримує Україну, повністю залучена до роботи в рамках Коаліції охочих», – написав Макрон у соцмережі X.

Раніше сьогодні президент Зеленський повідомив, що говорив із Емманюелем Макроном про першочергові потреби України, насамперед у системах і ракетах протиповітряної оборони (ППО). Зеленський також підкреслив, що зараз Росія намагається скористатися тим, що увага всього світу зараз зосереджена на подіях на Близькому Сході і її удари по Україні стали «стали більш підлими».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує та посилює повітряний терор українських міст, використовуючи момент, коли увага світової спільноти зосереджена на Близькому Сході. Зокрема окупанти за минулий тиждень застосували понад понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці», – наголосив президент.

Президент підкреслив аморальність російських злочинів.