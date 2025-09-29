Атака на Запоріжжя: 49 поранених, сотні ударів за добу

По Запоріжжю та області – 696 атак за добу: 49 поранених та сотні пошкоджених об’єктів

Російські окупаційні війська протягом минулої доби завдали 696 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цих атак 49 людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За інформацією очільника ОВА, ворог застосував широкий спектр озброєння, зокрема:

У Запоріжжі зафіксовано два ракетні удари.

Війська РФ здійснили 10 авіаційних обстрілів по Залізничному, Новоселівці, Успенівці та Малій Токмачці.

Зафіксовано 496 атак безпілотників різної модифікації, переважно FPV. Під ударом були Новомиколаївка, Балабине, Комишуваха, Червонодніпровка, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Зелене та Чарівне.

Вісім обстрілів зафіксовано по території Запоріжжя та Полтавки.

Нанесено 180 артилерійських ударів по Червонодніпровці, Плавням, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Внаслідок цих атак 49 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Місцева влада отримала 396 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

Наразі всі постраждалі отримують необхідну допомогу, а оперативні служби фіксують та ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя, яку 28 вересня влаштувала Росія, збільшилася кількість постраждалих. В місті уже 42 людини звернулись по допомогу лікарів. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зазначимо, що ввечері 28 вересня над містом вчергове зафіксували активність ворожої тактичної авіації. Влада повідомила про загрозу для Запорізької області.