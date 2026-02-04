Головна Одеса Новини
Атака на Одесу: є постраждалі, пошкоджено школу та дитячі садки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Одесу: є постраждалі, пошкоджено школу та дитячі садки (фото)
Росія атакувала Одесу безпілотниками
фото: Сергій Лисак/Telegram

Триває ліквідація наслідків атаки

Унаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Постраждали двоє людей, яким було надано медичну допомогу на місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Пошкоджень зазнала інфраструктура одразу у трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському. Постраждали як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор: пошкоджено покрівлі, фасади, вибито вікна.

Атака на Одесу: є постраждалі, пошкоджено школу та дитячі садки (фото) фото 1
фото: Сергій Лисак/Telegram

На всіх локаціях з самої ночі працюють комунальні служби. Триває ліквідація наслідків: прибирається територія від уламків, працівники закривають пошкоджені віконні отвори OSB-плитами та плівкою.

10 фото
На весь екран
фото: Сергій Лисак/Telegram

Також розгорнуто оперативні штаби та пункти обігріву. До допомоги залучені міжнародні волонтерські організації. На місцях постраждалі можуть отримати всю необхідну допомогу, зокрема – консультації щодо оформлення документів на компенсацію за державною програмою «єВідновлення», а також на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету.

Нагадаємо, уночі 4 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок атаки є руйнування цивільної та промислової інфраструктури у двох районах.

Теги: Одеса війна

