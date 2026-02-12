Головна Країна Події в Україні
Донеччина: ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині в Краматорську

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Донеччина: ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині в Краматорську
Пошкоджена будівля ДСНС після ворожої атаки
Унаслідок обстрілу надзвичайники не постраждали

Російська окупаційна армія атакувала пожежно-рятувальну частину в Краматорську. Унаслідок удару пошкоджено будівлю та техніку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через ворожий обстріл пошкоджено вікна та стеля приміщення, а також пожежно-рятувальну техніку. На момент атаки особовий склад перебував в укритті – постраждалих немає.

Донеччина: ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині в Краматорську фото 1
Донеччина: ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині в Краматорську фото 2
Донеччина: ворог вдарив по пожежно-рятувальній частині в Краматорську фото 3
Пошкоджена будівля пожежної частини в Краматорську
Пошкоджена будівля пожежної частини в Краматорську
«Російські окупанти уже не вперше цілеспрямовано атакують підрозділи ДСНС, намагаючись ускладнити роботу рятувальників. Попри це, надзвичайники продовжують нести службу та виконувати свої обов’язки», – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у День рятувальника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині.

Як повідомлялося, у Криворізькому районі Дніпропетровщини окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія мають шанс вийти на режим припинення вогню вже до початку літа, проте реалізація цього сценарію залежить від готовності США тиснути на країну-агресора.

