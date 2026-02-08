Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
У кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів із сірниками
У селі Воля-Висоцька Львівської області внаслідок пожежі в будинку загинули троє дітей: 2019, 2021 та 2023 років народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.
Інформація до рятувальників надійшла від поліції 7 лютого о 23:00. За попередніми даними, у кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів із сірниками. Діти отримали опіки та отруїлися димом. Підрозділи ДСНС на місце не викликалися. Причину та обставини з'ясовують правоохоронці.
Рятувальники закликали:
- не залишати малолітніх дітей самих удома;
- прибрати подалі від дітей сірники та запальнички;
- слідкувати за станом електромережі та побутових приладів;
- пояснювати дітям небезпеку вогню;
- у разі небезпеки негайно телефонувати 101.
Нагадаємо, поліція Київщини розслідує обставини пожежі у Бучанському районі, внаслідок якої загинула 79-річна жінка. Тіло виявили під час ліквідації пожежі вогнеборці.
Раніше в місті Вишгород Київської області сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку – рятувальники евакуювали 12 дорослих і одну дитину, постраждалих немає.
До слова, наприкінці січня на Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей.
