Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
Троє дітей отримали опіки та отруїлися димом на Львівщині
фото: ДСНС

У кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів із сірниками

У селі Воля-Висоцька Львівської області внаслідок пожежі в будинку загинули троє дітей: 2019, 2021 та 2023 років народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Інформація до рятувальників надійшла від поліції 7 лютого о 23:00. За попередніми даними, у кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів із сірниками. Діти отримали опіки та отруїлися димом. Підрозділи ДСНС на місце не викликалися. Причину та обставини з'ясовують правоохоронці.

Рятувальники закликали:

  • не залишати малолітніх дітей самих удома;
  • прибрати подалі від дітей сірники та запальнички;
  • слідкувати за станом електромережі та побутових приладів;
  • пояснювати дітям небезпеку вогню;
  • у разі небезпеки негайно телефонувати 101.

Нагадаємо, поліція Київщини розслідує обставини пожежі у Бучанському районі, внаслідок якої загинула 79-річна жінка. Тіло виявили під час ліквідації пожежі вогнеборці. 

Раніше в місті Вишгород Київської області сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку – рятувальники евакуювали 12 дорослих і одну дитину, постраждалих немає. 

До слова, наприкінці січня на Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей.

Читайте також:

Теги: Львівщина ДСНС діти пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ще працюють на місці удару у Кривому Розі
Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, кількість поранених зросла
8 сiчня, 23:17
Пожежавиникла внаслідок атаки на Київ
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
12 сiчня, 02:08
Внаслідок вибуху у Росії постраждали щонайменше дев’ятеро осіб
У Росії стався вибух у центрі підготовки МВС: є постраждалі (відео)
15 сiчня, 14:13
Внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на місцевій нафтобазі
Дрони уразили нафтобазу у Пензі (відео)
23 сiчня, 04:46
Росія атакувала Одесу безпілотниками (оновлено)
Росія атакувала Одесу безпілотниками (оновлено)
Сьогодні, 01:55
Окупанти вдарили по АЗС
Росіяни атакували АЗС у Сумах: є постраждалі (фото)
14 сiчня, 15:44
Евакуація жителів будинку
Пожежа у багатоповерхівці Вишгорода: рятувальники евакуювали 13 людей (фото)
4 лютого, 17:27
Департамент освіти розглядає можливість тимчасового переведення учнів початкових класів до найближчих шкіл, де є тепло
Освітній колапс на лівому березі: які школи та садки Києва йдуть на дистанційку (список)
6 лютого, 16:19
Рятувальник загинув через раптовий обвал конструкцій
На Київщині під час ліквідації наслідків удару РФ загинув молодий рятувальник
Вчора, 20:47

Суспільство

Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)
Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)
Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
Чоловік ухилився від мобілізації, бо хотів служити тільки в тилу: що вирішив суд
Чоловік ухилився від мобілізації, бо хотів служити тільки в тилу: що вирішив суд

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua