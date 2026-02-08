Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині

Троє дітей отримали опіки та отруїлися димом на Львівщині

У кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів із сірниками

У селі Воля-Висоцька Львівської області внаслідок пожежі в будинку загинули троє дітей: 2019, 2021 та 2023 років народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Інформація до рятувальників надійшла від поліції 7 лютого о 23:00. За попередніми даними, у кімнаті загорілося ліжко від дитячих пустощів із сірниками. Діти отримали опіки та отруїлися димом. Підрозділи ДСНС на місце не викликалися. Причину та обставини з'ясовують правоохоронці.

Рятувальники закликали:

не залишати малолітніх дітей самих удома;

прибрати подалі від дітей сірники та запальнички;

слідкувати за станом електромережі та побутових приладів;

пояснювати дітям небезпеку вогню;

у разі небезпеки негайно телефонувати 101.

Нагадаємо, поліція Київщини розслідує обставини пожежі у Бучанському районі, внаслідок якої загинула 79-річна жінка. Тіло виявили під час ліквідації пожежі вогнеборці.

Раніше в місті Вишгород Київської області сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку – рятувальники евакуювали 12 дорослих і одну дитину, постраждалих немає.

До слова, наприкінці січня на Вінниччині через несправні печі загинули двоє людей.