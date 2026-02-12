«Укрзалізниця» у деяких регіонах запровадила тимчасові обмеження: на скільки можуть затримуватися потяги

У кількох регіонах на залізниці запроваджено тимчасові обмеження, що спричинило контрольовані затримки до однієї години

Після масованого російського обстрілу залізничники змушені переглянути розклад потягів. У деяких регіонах затримки поїздів можуть сягати до однієї години. Про це повідомила Укрзалізниця, інформує «Главком».

Повідомляється, що у сполученні на Сумщині та Чернігівщині можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до та з Конотопа, приміські – до та зі станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси сполученням Сновськ – Бахмач та у зворотному напрямку.

Оперативна інформація щодо руху поїздів станом на 12 лютого фото: Укрзалізниця

Також залізничники повідомляють, що у Запорізькому регіоні зберігається посилений контроль безпекової ситуації. Залежно від ситуації застосовується або пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Пасажирів закликають орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.

Нагадаємо, в Іспанії по всій країні паралізовано залізничних рух. В Іспанії по всій країні почалися перебої в залізничному сполученні. Все через кількаденний страйк машиністів.

У профспілках заявляють, що залізнична система погіршується, і вимагає посилення гарантій безпеки та технічного обслуговування. Міністр транспорту країни Оскара Пуенте намагався домовитися з профспілками на вихідних, але спроба провалилася.