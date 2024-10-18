Скільки українців планують назавжди залишитися за кордоном: опитування

Війни є вирішальним фактором для біженців, щоб повернутися додому

Майже 25% українських біженців планують оселитися за кордоном в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені, пише DW.

«Близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну, щойно там знову стане безпечно. Лише 4% планують повернутися найближчим часом незалежно від ситуації з безпекою», – зазначив Пану Поутваара, директор Центру міграційних досліджень Ifo.

Як зазначається, майже 11% біженців вже повернулися в Україну, ще 25% не визначилися.

«Наші результати показують, що хоча багато хто з українських біженців досі хоче повернутися до своєї країни, перебіг війни є вирішальним фактором для переважної більшості. Чим довше триває конфлікт, тим більше людей можуть уявити собі майбутнє за межами України», – розповіла дослідниця міграції Ifo Івонн Гісінг.

Нагадаємо, що 79% українців не готові переїхати до США чи ЄС, навіть якби отримали громадянство цих країн. Результати опитування свідчать, що готовність українців переїхати за кордоном порівняно із вереснем 2022 року зросла до 19%, проте лишається нижчою, ніж у 2020 році. Також більшість українців – 79% – стверджують, що навіть у разі отримання громадянства США чи країн ЄС вони б все одно залишилися в Україні.