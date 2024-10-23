Військовий поранив неповнолітнього під час збиття «шахеду». ДБР відкрило справу

Слідство поки не встановили, хто з військовослужбовців поцілив у дитину

Правоохоронці вилучили медичну документацію потерпілого

На Хмельниччині співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ч.1 статті 414 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, вранці 27 серпня цього року під час сигналу «Повітряна тривога» невстановлений військовослужбовець під час здійснення заходів зі збиття ворожих БПЛА типу Shahed поранив неповнолітню дитину. Зокрема, куля крупнокаліберного кулемета потрапила в ногу дитині, внаслідок чого сталася рвана рана правого стегна.

Повідомлення про інцидент надійшло на спеціальну телефонну лінію хмельницького теруправління ДБР.

Наразі слідчі отримали тимчасовий доступ до медичної картки і рентгенограм потерпілого, який лікувався у хмельницькій лікарні.

Додамо, що 27 серпня голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що сили ППО знищили чотири ворожих цілі. Посадовець також підтвердив, що внаслідок атаки поранень зазнала 12-річна дитина, яку було невідкладно госпіталізовано до лікарні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 20 жовтня заявив, що з початку 2024 року Росія застосувала проти України понад 6130 «шахедів». Значну частину з них збила українська протиповітряна оборона.