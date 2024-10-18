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Посилення ППО: Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Посилення ППО: Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ
За словами Сирського, Повітряні сили отримують дедалі більше систем РЕБ, які теж служать для захисту від ударів із повітря
фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

Учасники наради обговорили впровадження інновацій і розробок українського оборонного комплексу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з керівниками напрямків і дав їм завдання щодо посилення ППО з чіткими термінами виконання. Про це він поінформував у Facebook.

«Заслухав доповіді в.о. командувача Повітряних Сил ЗС України, командувачів військ протиповітряної оборони, армійської авіації Сухопутних військ, Сил безпілотних систем, а також начальника Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу. Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів», – написав Сирський.

Також учасники наради обговорили впровадження інновацій і розробок українського оборонного комплексу. 

«Так, в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси  автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника», – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, Повітряні сили отримують дедалі більше систем РЕБ, які теж служать для захисту від ударів із повітря

Також учасники наради приділили увагу питанням використання дронів-перехоплювачів, які Україна застосовує для боротьби з БПЛА замість зенітних ракет, і забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури. 

«Керівник департаменту Головного управління розвідки МО України доповів про спроможності противника щодо завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та прогнозування його подальших дій у повітряному просторі», – написав Сирський.

«За участю директора Департаменту захисту критичної інфраструктури Держспецзв'язку детально проаналізували виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та уточнили порядок подальших спільних дій на зимовий період», – додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить закупити засоби радіоелектронної боротьби для захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських атак. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

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Теги: Олександр Сирський повітря Україна війна ЗСУ

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