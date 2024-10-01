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Пентагон виділяє майже $7 млрд на виробництво бомб для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пентагон виділяє майже $7 млрд на виробництво бомб для України
На виробництво та постачання боєприпасів знадобиться близько 10 років
фото з відкритих джерел

Компанія Boeing уклала контракт з Пентагоном на постачання бомб малого діаметра на суму $6,9 млрд

Міністерство оборони США уклало контракти на загальну суму понад $33 млрд із низкою компаній для проведення досліджень і розробок у рамках Інформаційно-аналітичного центру Пентагону. Про це повідомляє пресслужба американського оборонного відомства.

Серед компаній, які отримали контракти, – American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. та інші. Роботи виконуватимуться до 2027 року в різних місцях, зазначених в індивідуальних замовленнях.

Компанії, включно з Apogee Engineering LLC та Joint Research and Development LLC, також отримали аналогічні контракти на дослідження та розробки на суму понад 33 мільярди доларів. Фінансування на 2024 і 2025 роки вже частково виділено.

Компанія Boeing уклала контракт на постачання бомб малого діаметра на суму $6,9 млрд. Виробництво налагоджено у Сент-Луїсі, штат Міссурі. Термін закінчення робіт за контрактом – 31 грудня 2035 року. США продаватимуть бомби для іноземних військових замовників, таких як Японія, Болгарія та Україна.

Нагадаємо, до нового пакета військової допомоги Україні від США ввійшли планувальні бомби American Joint Standoff Weapon (JSOW). Їхня дальність ураження сягає до 110 км.

Як відомо, Міністерство оборони США уклало з американською компанією Raytheon контракт майже на $1,2 млрд на виробництво авіаційних ракет середньої дальності типу AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile), зокрема для України.

До слова, Росія боїться, що Захід дозволить Україні використовувати далекобійну зброю, тому докладає значних зусиль, щоб не допустити цього.

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Теги: США фінансування Пентагон війна зброя озброєння боєприпаси

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