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Засуджений на 15 років ексмер Владивостока поїде на війну в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Засуджений на 15 років ексмер Владивостока поїде на війну в Україну
У липні 2022 року суд визнав Пушкарьова винним у кримінальній справі про зловживання посадовими повноваженнями
фото з відкритих джерел

Пушкарьов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та візьме участь у бойових діях

Колишній мер російського міста Владивосток Ігор Пушкарьов, якого на батьківщині засудили до 15 років за ґратами за корупцію, підписав контракт з Міноборони РФ, і тепер поїде воювати проти України. Про це пише «Коммерсант» із посиланням на адвоката Пушкарьова.

У 2019 році ексглаву Владивостока визнали винними у хабарництві та зловживанні посадовими повноваженнями. Суд постановив, що на посаді мера Пушкарьов із 2009 по 2015 рік за хабарі перешкоджав іншим організаціям в участі в конкурсах на будівництво доріг. За даними слідства, від свого брата через посередника Пушкарьов отримав 50 млн рублів хабаря.

У липні 2022 року суд визнав Пушкарьова винним у другій кримінальній справі про зловживання посадовими повноваженнями – через обмеження перевізників, витіснивши їх із ринку комерційних послуг.

Пушкарьова засудили до 15 років і 3 місяців колонії суворого режиму зі штрафом 500 млн рублів. Він також позбавлений права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функцій представника влади, терміном на 11 років.

Однак тепер Пушкарьов підписав контракт із Міністерством оборони РФ та візьме участь у бойових діях в Україні.

Це не перший мер Владивостока, який воює проти України. У січні поточного року стало відомо, що інший ексглава міста Олег Гуменюк (також засуджений за корупцію) підписав контракт з Міноборони та долучився до окупаційних військ РФ.

Раніше полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну. 

Також на Курахівському напрямку українські бійці взяли в полон окупантів, один з них виявився єгиптянином.

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Теги: Міноборони будівництво Міноборони РФ обмеження

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