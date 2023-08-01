Ми будемо будувати житло чи «братські могили»?

Україна буде суттєво відновлюватися після Перемоги

В Ізраїлі сьогодні діють суворі вимоги щодо безпеки для багатоповерхових будинків

Війна вимагає того, щоб ми вже сьогодні змінювали будівельні норми та правила.

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Як це зробив Ізраїль ще 2002 року.

Йдеться навіть не стільки про нові будинки (вони +/– витримують попадання), скільки про старі панельні, які складаються як картковий будиночок.

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В Ізраїлі сьогодні діють суворі вимоги щодо безпеки для багатоповерхових будинків.

Ці вимоги було запроваджено у 2002 році після серії терактів у країні.

Вимоги включають такі пункти:

Використання міцних матеріалів, таких як бетон та сталь.

Зміцнення несучих конструкцій будівель.

Встановлення протиосколкових вікон та дверей.

Створення безпечних приміщень для укриття мешканців у разі вибуху чи обстрілу.

Навчання мешканців правил евакуації.

Будівельні норми в Ізраїлі для багатоповерхових будинків є одними із найсуворіших у світі.

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Вони допомогли знизити кількість жертв терористичних атак у країні, що зараз мега є актуальним для України.

З 1990 року кожна квартира в Ізраїлі повинна мати кімнату безпеки – мамад (!)

В Україні вже йде 9-й рік війни.

Мамад – це повністю бетонний стояк, що йде через весь багатоповерховий будинок, з залізними вікнами, що щільно закриваються.

Це власний бомбосховищ у кожній квартирі.

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У разі руйнування будинку цей стояк повинен вистояти, зберігши життя.

Але є й такі, що призначені для всіх мешканців сходової клітини (мамак)

При виникненні загрози у місті лунає сирена, і жителі ховаються у мамати, щільно закривають у них металеві віконниці та замикають важкі вхідні двері.

У спокійні ж дні ці приміщення використовуються як звичайні спальні.

Так, в Україні почали ревізувати укриття, з'явилися поодинокі вуличні бетонні укриття.

Але що ви чули про зміну будівельних стандартів?

Монолітний каркас показав свою живучість, але де вимоги до індивідуальних бомбосховищ?

І я досі бачу продовження будівництва будинків із панелей – майбутніх братських могил.

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І де, доречі, програма оновлення житлового фонду в Україні? Пенельні «брєжнівки» вже давно вичерпали нормативні терміни використання.

Системна заміна житла для українців (із дешевою довгостроковою іпотекою) – це не тільки безпека, це інша якість життя украхнців та стимули для економіки...