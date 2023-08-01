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Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

Ми будемо будувати житло чи «братські могили»?

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

В Ізраїлі сьогодні діють суворі вимоги щодо безпеки для багатоповерхових будинків

Війна вимагає того, щоб ми вже сьогодні змінювали будівельні норми та правила.

Як це зробив Ізраїль ще 2002 року.

Йдеться навіть не стільки про нові будинки (вони +/– витримують попадання), скільки про старі панельні, які складаються як картковий будиночок.

В Ізраїлі сьогодні діють суворі вимоги щодо безпеки для багатоповерхових будинків.

Ці вимоги було запроваджено у 2002 році після серії терактів у країні.

Вимоги включають такі пункти:

  • Використання міцних матеріалів, таких як бетон та сталь.
  • Зміцнення несучих конструкцій будівель.
  • Встановлення протиосколкових вікон та дверей.
  • Створення безпечних приміщень для укриття мешканців у разі вибуху чи обстрілу.
  • Навчання мешканців правил евакуації.

Будівельні норми в Ізраїлі для багатоповерхових будинків є одними із найсуворіших у світі.

Вони допомогли знизити кількість жертв терористичних атак у країні, що зараз мега є актуальним для України.

З 1990 року кожна квартира в Ізраїлі повинна мати кімнату безпеки – мамад (!)

В Україні вже йде 9-й рік війни.

Мамад – це повністю бетонний стояк, що йде через весь багатоповерховий будинок, з залізними вікнами, що щільно закриваються.

Це власний бомбосховищ у кожній квартирі.

У разі руйнування будинку цей стояк повинен вистояти, зберігши життя.

Але є й такі, що призначені для всіх мешканців сходової клітини (мамак)

При виникненні загрози у місті лунає сирена, і жителі ховаються у мамати, щільно закривають у них металеві віконниці та замикають важкі вхідні двері.

У спокійні ж дні ці приміщення використовуються як звичайні спальні.

Так, в Україні почали ревізувати укриття, з'явилися поодинокі вуличні бетонні укриття.

Але що ви чули про зміну будівельних стандартів?

Монолітний каркас показав свою живучість, але де вимоги до індивідуальних бомбосховищ?

І я досі бачу продовження будівництва будинків із панелей – майбутніх братських могил.

І де, доречі, програма оновлення житлового фонду в Україні? Пенельні «брєжнівки» вже давно вичерпали нормативні терміни використання.

Системна заміна житла для українців (із дешевою довгостроковою іпотекою) – це не тільки безпека, це інша якість життя украхнців та стимули для економіки...

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль будівництво укриття житло будинок

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