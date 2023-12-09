Вибух у Миколаєві, реакція Естонії та Литви на допуск росіян до Олімпіади: головне за ніч

Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі

Естонія та Литва засудили рішення щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024

Увечері 8 грудня у Миколаєві пролунав вибух. Білий дім прокоментував масований ракетний удар по Україні. Міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибух у Миколаєві

Увечері 8 грудня у Миколаєві пролунав вибух. Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сенкевич

«Миколаїв. У місті було чути звук вибуху», – заявив міський голова.

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Сенкевич зазначив, що наразі з'ясовує що саме стало причиною вибуху в місті.

Білий дім прокоментував масований ракетний удар по Україні

Для Білого дому масований ракетний удар по Україні був очікуваним кроком РФ з настанням зими. Про це заявив 8 грудня, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Ідея (росіян – ред.) запускати крилаті ракети по Україні не є чимось новим. Ми цілком очікували, що з приходом зими вони продовжать це робити. І ми говорили про це буквально кілька днів тому», – зауважив Кірбі.

Зокрема Кірбі наголосив, що не варто пов’язувати останню масовану ракетну атаку росіян по Україні з тим, що Конгрес затягує процес ухвалення нового пакету допомоги.

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Україна готується до нового контрнаступу

Триваюча збройна відсіч українських захисників широкомасштабній військовій агресії РФ знижують можливості Кремля для перегрупування. Про це заявив глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у публікації The Wall Street Journal.

«Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і здійснить новий напад», – сказав він.

Кулеба зазначив, що будь-яка пауза у бойових діях зараз лише дасть Росії шанс перегрупуватися та підготуватися до нових військових дій.

Крім того, дипломат зазначив, що наразі Україна активно готує нові підрозділи для повернення наступальних та оборонних операції по всій лінії фронту.

«Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції», – підкреслив міністр.

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Естонія та Литва засудили рішення МОК щодо російських спортсменів

Міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024. Про це йдеться в заяві очільника МЗС Естонії Маргуса Тсахкна в Twitter.

Тсахкна вважає, що дозвіл російським атлетам приймати участь у Олімпіаді без прапора «не змиє кров з їхніх рук».

«Рішення МОК йде врозріз з усім, що означає олімпізм», – заявив він.

Також очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів, що Російська Федерація залучає спортсменів і спортсменок до своєї «геноцидної армії».

«Це не нейтралітет, це суперечить всьому, що має відстоювати Олімпіада», – заявив Ландсбергіс.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором.

Країни ЄС досягли згоди щодо заборони на імпорт російського скрапленого газу

У Європейському Союзі досягли попередню політичну згоду щодо газового регулювання, яке дозволяє країнам-членами забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі. Про це повідомляє йдеться в заяві Ради ЄС.

Європейський парламент та Рада ЄС 8 грудня досягли згоди щодо постанови, яка визначає загальні правила для внутрішнього ринку поновлюваних та природних газів, а також водню. Мета закону полягає у сприянні інтеграції поновлюваних та низьковуглецевих газів, зокрема водню та біометану, у енергетичну систему.

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Регламент міститиме положення, що дозволяють державам-членам ЄС вводити обмеження на постачання природного газу, включаючи скраплений природний газ з Росії чи Білорусі, з метою захисту основних інтересів безпеки країн або Євросоюзу.

США заблокували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі

Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС. Про це повідомляє Reuters.

Проэкт резолюції, представлений Об'єднаними Арабськими Еміратами, отримав підтримку 13 членів Ради Безпеки ООН. При цьому Великобританія утрималась, але США використали своє право вето.

«Ми не можемо просто натиснути пальцями, і конфлікт припиниться. Це дуже, дуже складна ситуація. Йдеться не про ізоляцію. Йдеться про те, що, на нашу думку, найкраще спробувати покласти край цьому конфлікту якнайшвидше», – заявив перед голосуванням заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це принесе лише користь ХАМАСу. Натомість Вашингтон підтримує паузу у бойових діях, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити заручників, захоплених бойовиками під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.