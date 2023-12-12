Палата представників США може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена

Республіканці, ймовірно, проголосують в середу за офіційне оформлення процедури імпічменту Байдена

Контрольована республіканцями Палата представників Конгресу США проголосує в середу за офіційне оформлення процедури імпічменту президента-демократа Джо Байдена. Про це повідомляє Reuters з посиланням на помічника лідера республіканців на умовах анонімності.

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Раніше в понеділок один з республіканських законодавців заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон розкрив плани щодо голосування в четвер на закритому засіданні, і цей часовий проміжок повторили й інші республіканці.

У четвер Палата представників має покинути Вашингтон на більш ніж тритижневі канікули наприкінці року.

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Республіканці в Палаті представників звинувачують президента-демократа і його сім'ю в отриманні неправомірної вигоди від політичних рішень, в ухваленні яких Байден брав участь як віце-президент під час правління президента Барака Обами в 2009-2017 рр.

Вони також звинувачують Міністерство юстиції в неправомірному втручанні в розслідування щодо Байдена. Окрім цього, республіканці звинувачують Мін'юст США в неналежному втручанні в розслідування щодо сина Байдена, бізнесмена Хантера Байдена. Міністерство юстиції заперечує свою провину.

Нагадаємо, республіканська партія у Палаті представників Конгресу США готується до офіційного оформлення процедури імпічменту президента Джо Байдена.

Раніше Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена.

До слова, президент США Джо Байден прокоментував загрозу свого імпічменту. За його словами, республіканці запускають процедуру усунення глави держави, щоб зупинити роботу уряду.