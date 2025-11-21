Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ обстріляла Нікопольський район: є загиблі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ обстріляла Нікопольський район: є загиблі (фото)
До ліквідації наслідків атак залучено 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС області
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Двох постраждалих рятувальники евакуювали з небезпечної зони, надали домедичну допомогу та передали медикам

Протягом дня російська терористична армія завдавала ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Нікопольському районі внаслідок атак загинули двоє чоловіків, ще п’ятеро людей дістали травми. Двох постраждалих рятувальники евакуювали з небезпечної зони, надали домедичну допомогу та передали медикам.

РФ обстріляла Нікопольський район: є загиблі (фото) фото 1

Через обстріли зайнялися фермерське господарство та житловий будинок. Пошкоджено приватні оселі, багатоповерхівки, магазин, господарчі споруди й гараж. Пожежі ліквідовано.

РФ обстріляла Нікопольський район: є загиблі (фото) фото 2

У Криворізькому районі зафіксовані пошкодження об’єктів інфраструктури. До ліквідації наслідків атак залучено 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС області.

Нагадаємо, 18 листопада російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотники. Унаслідок ударів є поранені та руйнування цивільної інфраструктури.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко боїться присутності росіян і мілітаризації, бо суспільство поступово до цього звикає, як свого часу було в українському Криму
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
15 листопада, 15:58
Трамп: Взагалі вона (війна – «Главком») ніколи не повинна була починатися. Я б розв'язав цю проблему, не поступаючись нічим
Трамп розповів, як Україна могла би уникнути втрати територій
7 листопада, 23:40
Українські удари виснажують енергомережу півдня РФ
Південь Росії занурюється в темряву – експерт про удари ЗСУ
5 листопада, 15:59
Сусід, вагітний війною: Росія не зміниться ніколи
Наш рецепт виживання поруч із Росією
4 листопада, 18:10
Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план…
Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план… інтерв’ю
29 жовтня, 10:45
Путін планував захопити Покровськ ще рік тому, але його наміри не справдилися
Покровськ та Добропілля. Зеленський пояснив план Путіна
28 жовтня, 11:00
Нині триває 1343-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2025 року
28 жовтня, 08:13
Зеленський і Крістерссон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня
22 жовтня, 21:10
КАБ – це керована авіаційна бомба, яку Росія активно застосовує під час повномасштабної війни проти України
Реактивні КАБи стануть проблемою: що робити зараз?
21 жовтня, 19:45

Події в Україні

Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua