РФ обстріляла Нікопольський район: є загиблі (фото)

До ліквідації наслідків атак залучено 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС області

Двох постраждалих рятувальники евакуювали з небезпечної зони, надали домедичну допомогу та передали медикам

Протягом дня російська терористична армія завдавала ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Нікопольському районі внаслідок атак загинули двоє чоловіків, ще п’ятеро людей дістали травми. Двох постраждалих рятувальники евакуювали з небезпечної зони, надали домедичну допомогу та передали медикам.

Через обстріли зайнялися фермерське господарство та житловий будинок. Пошкоджено приватні оселі, багатоповерхівки, магазин, господарчі споруди й гараж. Пожежі ліквідовано.

У Криворізькому районі зафіксовані пошкодження об’єктів інфраструктури. До ліквідації наслідків атак залучено 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС області.

Нагадаємо, 18 листопада російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотники. Унаслідок ударів є поранені та руйнування цивільної інфраструктури.