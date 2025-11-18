Головна Країна Події в Україні
Росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровщину: влада показала наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровщину: влада показала наслідки
Понівечені будівлі через ворожий обстріл
фото: Владислав Гайваненко

Через ворожий удар у Дніпрі постраждали двоє людей

Російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотники. Унаслідок ударів є поранені та руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Через ворожий удар у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще три – знищені.

Росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровщину: влада показала наслідки фото 1
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
фото: Владислав Гайваненко

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району зайнялося на території приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура. Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру, Покровській і Червоногригорівській громадах.

У ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Унаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції «Суспільне Дніпро» та «Українського радіо».

Уночі агресор спрямував на Дніпропетровську область безпілотники
фото: Владислав Гайваненко

Крім того, у ніч на 18 листопада російська окупаційна армія вдарила ракетами по Берестину у Харківській області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що через удар постраждали люди, є загибла.

Теги: Дніпро обстріл Дніпропетровщина

