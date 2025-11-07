Трамп розповів, як Україна могла би уникнути втрати територій

Трамп: Взагалі вона (війна – «Главком») ніколи не повинна була починатися. Я б розв'язав цю проблему, не поступаючись нічим

Дональд Трамп вважає, що війна, розв’язана Росією проти України, мала б тривати лише один тиждень

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову висловив переконання, що якби він перебував на посаді глави держави, Україна не втратила б своїх територій, а повномасштабної війни вдалося б уникнути. Як повідомляє «Главком», цю заяву американський лідер зробив під час зустрічі з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Трамп знову наголосив, що, на його думку, війна, розв’язана Росією проти України, мала б тривати лише один тиждень. Він також додав, що йому незрозуміло, чому бойові дії тривають уже майже чотири роки. «Взагалі вона ніколи не повинна була починатися. Я б розв'язав цю проблему, не поступаючись нічим. Україна збереглася б у своєму попередньому вигляді. Отже, колосальні помилки були допущені задовго до того, як я прийшов», – зазначив він.

За словами політика, він «успадкував хаос» і наразі докладає зусиль для його врегулювання.

Як повідомлялося, під час свого виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі президент США Дональд Трамп розповів про телефонну розмову з Путіним, яка відбулася два тижні тому. За словами Трампа, Путін сказав, що Росія вже більше десяти років намагається закінчити війну, але це їй не вдалося.

Раніше Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне припинити війну в Україні. Згодом Трамп зазначив, що російський диктатор Володимир Путін повинен зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ракет.

За даними агентства Reuters російський диктатор Володимир Путін відмовляється виконувати ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни проти України, термін якого сплинув 31 жовтня. Причиною цього є його впевненість у «військових успіхах», яку підтримує російська пропаганда.

Як відомо, Дональд Трамп попередив Москву про можливість нових санкцій і 100% тарифів для країн, які купують російську нафту – насамперед Китаю та Індії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню.

Попри це, Путін не вірить, що додаткові санкції США суттєво вдарять по російській економіці.