РФ окупувала населений пункт на Сумщині

Окупанти просунулися на Донеччині та Сумщині

Російська терористична армія окупувала населений пункт Новомиколаївка Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог окупував Новомиколаївку (Сумська область), а також просунувся поблизу Варачиного, Грабовського (Сумська область) та Молодецького (Донецька область)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та завдають противнику відчутних втрат. «Главком» розповідає, скільки територій Україна втратила за рік.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що в 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.