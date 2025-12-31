Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ окупувала населений пункт на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ окупувала населений пункт на Сумщині
фото з відкритих джерел

Окупанти просунулися на Донеччині та Сумщині

Російська терористична армія окупувала населений пункт Новомиколаївка Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог окупував Новомиколаївку (Сумська область), а також просунувся поблизу Варачиного, Грабовського (Сумська область) та Молодецького (Донецька область)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та завдають противнику відчутних втрат. «Главком» розповідає, скільки територій Україна втратила за рік.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що в 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.

Читайте також:

Теги: Сумщина окуповані території війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент про росіян: вони не хочуть закінчити цю війну
«Атака на резиденцію Путіна». Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців
29 грудня, 17:50
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
29 грудня, 00:36
Вперше на фронті українські воїни ліквідували всюдихід
На підступах до Покровська ЗСУ вперше знищили новий російський «Улан-2»
26 грудня, 10:22
26 листопада у Краматорську чоловік іде поряд із пошкодженою будівлею
П’ятий рік війни як точка зламу: аналіз CNN щодо майбутнього України у 2026
26 грудня, 04:15
Окупанти просунулися у трьох областях України
Окупанти просунулися у трьох областях України
25 грудня, 07:08
На Хмельниччині внаслідок атаки РФ загинула людина, є перебої зі світлом та водою
На Хмельниччині внаслідок атаки РФ загинула людина, є перебої зі світлом та водою
23 грудня, 09:13
«Нульовий день» у війську
«Нульовий день» у війську
15 грудня, 16:00
Вибори під час війни. Що це означає?
Вибори під час війни. Що це означає?
10 грудня, 09:14
Пожежа на танкері Kairos у Чорному морі, 28 листопада 2025 року
Знищити «тіньовий флот». Про козир у мирних перемовинах
1 грудня, 16:46

Події в Україні

Окупанти намагаються обійти Вовчанськ: Сили оборони назвали мету
Окупанти намагаються обійти Вовчанськ: Сили оборони назвали мету
РФ окупувала населений пункт на Сумщині
РФ окупувала населений пункт на Сумщині
Ситуація в районі Покровська та Мирнограду: аналіз аналітиків
Ситуація в районі Покровська та Мирнограду: аналіз аналітиків
Рада адвокатів України заявила про грубе втручання в незалежність адвокатури з боку НАЗК
Рада адвокатів України заявила про грубе втручання в незалежність адвокатури з боку НАЗК
Бензин А92 і А95 зник із кримських АЗС: активісти пояснюють дефіцит
Бензин А92 і А95 зник із кримських АЗС: активісти пояснюють дефіцит
Лубінець наполягає на примусовій евакуації дітей із зони бойових дій
Лубінець наполягає на примусовій евакуації дітей із зони бойових дій

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua