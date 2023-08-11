Пентагон про контрнаступ ЗСУ: Вони здійснили диво
Попри складнощі на фронті, українські військові відбили росіян на оборонні позиції
В Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але українські війська зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу.
«Вони у жорсткій боротьбі. Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли розпочнеться будь-який контрнаступ, це буде важкий бій», – сказав Райдер.
Він наголосив, що США мають намір продовжувати працювати з українськими військами, щоб надати їм необхідні можливості, включно з навчанням.
«Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення Росії», – пояснив представник Міністерства оборони США.
Речник зазначив, що українські війська за дуже короткий проміжок часу змогли розробити та реалізувати видатні можливості та досягти визначних результатів у далеко не ідеальній ситуації.
«У майбутньому ми продовжимо консультуватися з ними, продовжимо навчати їх, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою виграти цю битву», – заявив Райдер.
Нагадаємо, що генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу: ЗСУ мають подолати стаціонарні оборонні споруди, які вибудували росіяни, тому не варто очікувати швидких результатів.
Коментарі — 0