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РФ підтримала ініціативу: Україна передала ворогу список з 800 полонених воїнів

Юрій Лящук
glavcom.ua
РФ підтримала ініціативу: Україна передала ворогу список з 800 полонених воїнів
Сторони домовилися не про кількісний обмін, а саме про репатріацію
фото з відкритих джерел

За словами Лубінця, українська сторона отримала відповідний список від росіян і передала його Координаційному штабу

У ході перемовин з омбудсманом РФ Тетяною Москальковою щодо звільнення українців Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець передав російській стороні поіменний список з 800 поранених військових, які утримуються в полоні. Україна сподівається на їхню репатріацію. Таку заяву Лубінець зробив в ефірі телемарафону.

«Йдеться не про кількісний обмін, а саме про репатріацію, без жодних умов, кожній зі сторін. Ця ініціатива пролунала вперше. І ми передали список військовослужбовців української армії, які, на нашу думку, є пораненими і важкопораненими. Це практично 800 наших поранених», – сказав Лубінець.

За його словами, українська сторона отримала відповідний список від росіян і передала його Координаційному штабу з поводження з полоненими.

«Наше завдання – отримати список, передати його, а далі вже буде прийматися рішення. Я вважаю, що це позитивний крок, коли російська сторона принаймні виступила з підтримкою нашої ініціативи. А далі подивимося, що буде», – наголосив омбудсман.

Лубінець також розповів, що під час переговорів з Москальковою був момент, коли вони одночасно відкривали Женевські конвенції, зіставляли різні варіанти різними мовами та дійшли згоди, що військовополонені, які вважаються важкопораненими, мають бути передані за процедурою репатріації.

Раніше повідомлялося, що український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російським омбудсменом Тетяною Москальковою в Туреччині та домовився про обмін 40 полоненими.

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Теги: росія війна полон Україна

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