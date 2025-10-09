Розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання на ЗАЕС

Гроссі про ЗАЕС: Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сьогодні, 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис МАГАТЕ у соцмережі Х.

«Після інтенсивних консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання через лінії «Дніпровська» та «Феросплавна-1». Хоча для відновлення підключення ЗАЕС до енергомережі ще знадобиться деякий час, обидві сторони конструктивно співпрацюють з нами для досягнення цієї важливої мети в інтересах ядерної безпеки та захищеності. Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації в цьому плані», – сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Нагадаємо, 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами. Зокрема, 6 жовтня фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували кілька серій обстрілів поблизу Запорізької АЕС.

До слова, міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала нове супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про те, що знеструмлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сталося внаслідок ударів Збройних сил України. Експерти дійшли висновку, що втрата електропостачання є навмисним актом саботажу з боку Росії, спрямованим на відключення станції від енергосистеми України та подальше підключення до окупованої мережі.

Як повідомлялося, Російська Федерація навмисне відключила електроенергію на Запорізькій АЕС. Кремль хоче провести тест для подальшого підключення станції до своєї енергосистеми.

Як повідомлялося, увесь світ цікавиться тим, що відбувається на Запорізькій атомній станції, яку постійно обстрілюють росіяни. Про це на закритій конференції розповів Володимир Зеленський, де був присутній «Главком».