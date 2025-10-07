Головна Країна Події в Україні
На окупованих територіях росіяни почали русифікацію дітей у дитсадках

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
На окупованих територіях росіяни почали русифікацію дітей у дитсадках
Росіяни витісняють українську мову на окупованих територіях
фото: Земляк

На окупованих територіяї дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова

На тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

«Це частина цілеспрямованої політики, яка матиме тяжкі наслідки для майбутнього покоління», – наголосили в ЦНС.

Як відомо, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. 

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Крім того, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники продовжують використовувати освітні установи для поширення своєї пропаганди. За інформацією Центру національного спротиву, у захопленому Палаці творчості школярів примусили малювати портрети військовослужбовця армії РФ.

Повідомляється, що російський окупант особисто був присутній на уроці. Він розповідав дітям про те, як воює проти їхньої країни, примушуючи їх фіксувати його образ на папері.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новою хвилею обмежень. Російські окупанти почали перевірки їхніх телефонів, зокрема на наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів, прагнучи контролювати доступ дітей до вільної інформації. 

Окупаційна влада почала активно втручатися в особистий простір дітей. 

Як зазначають у Центрі національного опору: «Під приводом «турботи про безпеку» та нібито «помилок батьків» дітей змушують показувати вміст своїх гаджетів».

