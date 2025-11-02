Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень
Цієї ночі РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками
фото: ДСНС України/Telegram

За сім днів росіяни використали для ударів по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів

Росія майже щоночі завдає ударів по Україні різними типами зброї. Лише за тиждень зафіксовано понад тисячу дронів-камікадзе, сотні авіабомб і десятки ракет, якими ворог цілить у житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

«Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах – били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки», – зазначив президент.

Він додав, що майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні лише за цей тиждень.

Були зафіксовані влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці.

«Я дякую кожному й кожній, хто допомагає після цих ударів. Нашим рятувальникам, які завжди оперативно на місцях, енергетикам, медикам, усім екстреним службам», – підкреслив він.

Він зазначив, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям.

«Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами. Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім, хто з Україною!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, втрати російських загарбників за минулу добу склали майже 1000 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Крім того, СБУ здійснила серію точних нічних ударів по складах та базах окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також:

Теги: росія війна Володимир Зеленський президент ворог ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
8 жовтня, 21:35
Путін прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО
ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО
7 жовтня, 10:39
Трамп: Це не впливає на нашу країну. Ми не втрачаємо американців. Але вони втрачають росіян, українців, переважно солдатів
Трамп запевнив, що Третьої світової війни через Україну не буде
17 жовтня, 05:21
Лише від червня цього року Україна ухвалила для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів
Україна запровадила чергові санкції проти РФ
11 жовтня, 18:20
Зеленський погодиться на мир нібито лише після того, як на нього «чинитимуть тиск», вважає Лукашенко
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, і звинуватив у цьому Зеленського
12 жовтня, 19:50
За словами Зеленського, сьогодні всі учасники «коаліції охочих» погодилися, що треба тиснути й надалі на російську нафту
Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих»
24 жовтня, 21:00
Путін готує росіян, він хоче знищити в їхніх головах уявлення про те, що Європа чогось варта, каже Буданов
Буданов пояснив, для чого росіяни запускають дрони по Європі
25 жовтня, 17:50
Війна, ймовірно, триватиме ще кілька років, оскільки обидві сторони мають можливість продовжувати боротьбу
Що вирішить долю війни в Україні: прогноз від WSJ
25 жовтня, 20:59
Олімпійська чемпіонка Сусакі приїде боротися до столиці країни-агресора
Зіркові японські борчині візьмуть участь у пропагандистському турнірі у Росії
30 жовтня, 18:43

Події в Україні

Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень
Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях
Одна із областей повністю знеструмлена через атаки РФ
Одна із областей повністю знеструмлена через атаки РФ
Українські дрони уразили п’ять підстанцій у глибині РФ: деталі
Українські дрони уразили п’ять підстанцій у глибині РФ: деталі
Полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому
Полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому
Переговори України і РФ: Туреччина зробила заяву
Переговори України і РФ: Туреччина зробила заяву

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua