Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень

За сім днів росіяни використали для ударів по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів

Росія майже щоночі завдає ударів по Україні різними типами зброї. Лише за тиждень зафіксовано понад тисячу дронів-камікадзе, сотні авіабомб і десятки ракет, якими ворог цілить у житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

«Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах – били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки», – зазначив президент.

Він додав, що майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні лише за цей тиждень.

Були зафіксовані влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці.

«Я дякую кожному й кожній, хто допомагає після цих ударів. Нашим рятувальникам, які завжди оперативно на місцях, енергетикам, медикам, усім екстреним службам», – підкреслив він.

Він зазначив, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям.

«Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами. Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім, хто з Україною!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, втрати російських загарбників за минулу добу склали майже 1000 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Крім того, СБУ здійснила серію точних нічних ударів по складах та базах окупантів на тимчасово окупованих територіях.