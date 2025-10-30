Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували ТЕС в різних регіонах України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти атакували ТЕС в різних регіонах України
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів
фото: ДТЕК/Telegram

Сталася третя масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за жовтень

Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Працюємо над усуненням наслідків. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів», – наголошує ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

Також після нічного обстрілу Ладижин Вінницької області залишився без опалення та водопостачання. У місті працюють над запуском альтернативної системи подачі тепла й води.

Теги: ДТЕК війна ТЕС

