Кремль запускає програму колонізації окупованих територій України

ЦНС: Русифікація, демографічна інженерія та старі колоніальні методи у новій обгортці

Кремль легалізує заміщення населення – на окуповані території везуть росіян із глибинок

Тимчасово окуповані території України російська влада планує заселяти вихідцями з глибинних регіонів РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС), передає «Главком».

У повідомленні йдеться, що Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

«Русифікація, демографічна інженерія та старі колоніальні методи у новій обгортці», – наголошують у ЦНС.

Згідно з новою міграційною концепцією, окупаційна влада декларує нібито створення умов для «повернення жителів Донбасу, Запорізької та Херсонської областей». Насправді ж, за даними Центру спротиву, йдеться не про повернення українців, а про переселення «вєрноподданних» громадян РФ – від Якутії до Бурятії.

У ЦНС підкреслюють, що така політика є черговим елементом русифікації та намагання Кремля змінити етнічний і культурний склад українських територій.

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків.

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

Як відомо, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Крім того, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники продовжують використовувати освітні установи для поширення своєї пропаганди. За інформацією Центру національного спротиву, у захопленому Палаці творчості школярів примусили малювати портрети військовослужбовця армії РФ.

Повідомляється, що російський окупант особисто був присутній на уроці. Він розповідав дітям про те, як воює проти їхньої країни, примушуючи їх фіксувати його образ на папері.