На окупованій Луганщині окупанти створюють «стахановський рух»

Окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь

На тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

У Центрі підкреслили, що Росія, знищивши майбутнє регіону, намагається повернути його в минуле. Разом із цим на окуповані території повертаються репресії, знецінення особистості, дефіцит та злидні.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники продовжують використовувати освітні установи для поширення своєї пропаганди. За інформацією Центру національного спротиву, у захопленому Палаці творчості школярів примусили малювати портрети військовослужбовця армії РФ.

Повідомляється, що російський окупант особисто був присутній на уроці. Він розповідав дітям про те, як воює проти їхньої країни, примушуючи їх фіксувати його образ на папері.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новою хвилею обмежень. Російські окупанти почали перевірки їхніх телефонів, зокрема на наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів, прагнучи контролювати доступ дітей до вільної інформації.

Окупаційна влада почала активно втручатися в особистий простір дітей.

Як зазначають у Центрі національного опору: «Під приводом «турботи про безпеку» та нібито «помилок батьків» дітей змушують показувати вміст своїх гаджетів».

До слова, на тимчасово захоплених територіях російська окупаційна влада намагається стримати інфляцію, встановлюючи граничні ціни на продукти. Перелік товарів, на які поширюються обмеження, постійно зростає, проте такі кроки лише посилюють економічні проблеми.

Як зазначається, окупаційні адміністрації видають розпорядження щодо цін, вимагаючи, щоб вони не зростали, намагаючись регулювати економіку адміністративними методами. У результаті ринок все більше переходить у тінь: продукти зникають із полиць магазинів, їх продають поза касами або через нелегальні точки.